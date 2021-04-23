Стало известно, когда Рада может провести новые внеочередные заседания

На одном из внеочередных могут рассмотреть назначение Германа Галущенка главой Министерства энергетики

На одном из внеочередных могут рассмотреть назначение Германа Галущенка главой Министерства энергетики

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Парламент может собраться на два внеочередных заседания на следующей неделе.

Как сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, их проведение планируется на вторник и четверг, пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"Планируем внеочередные на вторник и четверг. Сегодня начинаем сбор подписей за первое внеочередное заседание - на вторник", - отметила парламентарий.

В пресс-службе партии "Слуга народа" отметили, что на одном из внеочередных могут рассмотреть назначение Германа Галущенка главой Министерства энергетики.

"Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рада будет работать до мая в режиме внеочередных заседаний.