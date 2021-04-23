В "Слуге народа" ради нового министра энергетики созывают внеочередную сессию Рады
Претендент на должность министра должен выступить перед нардепами
Претендент на должность министра должен выступить перед нардепами
Во фракции "Слуга народа" планируют провести внеочередную сессию Рады для рассмотрения вопроса назначения министра энергетики, на должность которого претендует вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.
Как передает RegioNews, об этом говорится на официальном сайте партии.
Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время онлайн-заседания фракции 22 апреля депутаты заслушали доклад кандидата на должность Германа Галущенко.
Ранее сообщалось, что "слуги" рассматривают кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики.
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