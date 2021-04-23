В "Слуге народа" ради нового министра энергетики созывают внеочередную сессию Рады

Претендент на должность министра должен выступить перед нардепами

Претендент на должность министра должен выступить перед нардепами

Фото: из открытых источников

Во фракции "Слуга народа" планируют провести внеочередную сессию Рады для рассмотрения вопроса назначения министра энергетики, на должность которого претендует вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.

Как передает RegioNews, об этом говорится на официальном сайте партии.

Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время онлайн-заседания фракции 22 апреля депутаты заслушали доклад кандидата на должность Германа Галущенко.

Ранее сообщалось, что "слуги" рассматривают кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики.