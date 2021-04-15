СМИ обнародовали список контрабандистов, против которых СНБО ввела санкции

Президент Зеленский заявлял, что отдельные персоны из этого списка имеют двойное и даже тройное гражданство

Президент Зеленский заявлял, что отдельные персоны из этого списка имеют двойное и даже тройное гражданство

Фото: из открытых источников

Сегодня, 15 апреля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором было принято решение о введении персональных санкций против 12 физических лиц, причастных к контрабанде. Несмотря на то, что имена этих людей СНБО не озвучила, СМИ обнародовали список.

Об этом сообщает издание Стана.UA, передает RegioNews. По информации журналистов, полный список лиц, против которых сегодня СНБО ввела санкции, выглядит следующим образом: 1. Куршутов Сеяр Османович; 2. Черкасский Александр Юхимович; 3. Кукоба Эдуард Якович; 4. Доронин Олег Владимирович; 5. Мелконян Тигран Сасуникович; 6. Полуситок Владимир Михайлович; 7. Аминев Денис Марселович; 8. Сердюк Сергей Павлович; 9. Грибанов Михаил Александрович; 10. Попов Андрей Юрьевич; 11. Богданов Олег Валерьевич; 12. Дворак Юрий Миколайович. Напомним, 15 апреля во время заседания Совета национальной безопасности и обороны обсуждались события на Донбассе и новые санкции против контрабандистов.

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