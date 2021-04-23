Суд отменил арест экс-первого замглавы СБУ Нескоромного

Его подозревают в заказном убийстве

Его подозревают в заказном убийстве

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.

Апелляционный суд 6 апреля в закрытом режиме рассмотрел жалобу адвокатов Нескоромного на решение суда первой инстанции об аресте экс-первого заместителя главы СБУ.

Он подозревается в том, что вместе с другим сотрудником спецслужбы - Юрием Расюком - пытался организовать покушение на генерала Наумова. Стоимость операции по устранению потерпевшего они оценили в 50 тысяч долларов.

Расюк был задержан и арестован в январе текущего года. Нескоромный выехал из Украины и ему сообщили о подозрении заочно", - говорится в сообщении.

В то же время, адвокаты Нескоромного отрицают, что их клиент приобрел статус подозреваемого. По их словам, следствие СБУ не имело право расследовать дело против своего сотрудника, а кроме того, сообщение о подозрении Нескоромному было вручено ненадлежащим образом. В частности, документ оставили на проходной его дома, на работе, а также вручили его сестре, которая одновременно является и его адвокатом.

СБУ заявляет, что 29 января объявило экс-сотрудника в международный розыск.

Но в суде стало известно, что кроме вынесения соответствующего постановления, правоохранители не предприняли дальнейших шагов для международного розыска подозреваемого. Например, не подали соответствующее ходатайство для Интерпола.

Учитывая это, суд признал факт отсутствия Нескоромного в международном розыске, а также отменил решение о его заочном аресте.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации относительно операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.

Ранее в СБУ сообщили о задержании полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшей побег Дмитрия Нескоромного. Автор статьи намекнул также, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к подготовке заказного убийства.