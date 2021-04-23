Суд скасував арешт експершого заступника голови СБУ Нескоромного

Його підозрюють у замовному вбивстві

Його підозрюють у замовному вбивстві

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

Апеляційний суд 6 квітня в закритому режимі розглянув скаргу адвокатів нескореного на рішення суду першої інстанції про арешт експершого заступника голови СБУ.

Він підозрюється в тому, що разом з іншим співробітником спецслужби - Юрієм Расюком - намагався організувати замах на генерала Наумова. Вартість операції з усунення потерпілого вони оцінили в 50 тисяч доларів.

Расюк був затриманий і заарештований в січні поточного року. Нескоромний виїхав з України і йому повідомили про підозру заочно", - йдеться в повідомленні.

Водночас адвокати Нескоромного заперечують, що їх клієнт набув статусу підозрюваного. За їх словами, слідство СБУ не мало право розслідувати справу проти свого співробітника, а крім того, повідомлення про підозру Нескоромному було вручено неналежним чином. Зокрема, документ залишили на прохідній його будинку, на роботі, а також вручили його сестрі, яка одночасно є і його адвокатом.

СБУ заявляє, що 29 січня оголосило ексспівробітника в міжнародний розшук.

Але в суді стало відомо, що крім винесення відповідної постанови, правоохоронці не зробили подальших кроків для міжнародного розшуку підозрюваного. Наприклад, не подали відповідне клопотання для Інтерполу.

Враховуючи це, суд визнав факт відсутності Нескоромного в міжнародному розшуку, а також скасував рішення про його заочний арешт.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Нескоромний розповів, через кого стався витік інформації щодо операції "Вагнер", яку проводили українські спецслужби.

Раніше в СБУ повідомили про затримання полковника Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ. Організатор вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ запропонував $50 тисяч за вчинення злочину.

Пізніше в мережі з'явився телеграм-канал від імені СБУ-шника, нібито підозрюваного в замовленні вбивства. Автор каналу спростовує інформацію про затримання і подальшу втечу Дмитра Нескоромного. Автор статті також натякнув, що він перебуває в Німеччині і обіцяє незабаром оприлюднити компромат на Баканова і Єрмака.

27 січня СБУ оприлюднила докази причетності Нескоромного до підготовки замовного вбивства.