В вербное воскресенье в Украине дожди, усиление ветра и заморозки

Ночная температура понизится до +1...+4° C

Ночная температура понизится до +1...+4° C

В выходные и в начале недели Украина будет в зоне влияния холодного фронта. В Вербное воскресенье термометры покажут максимальную температуру +14° С в Одессе, минимальную -3° С в Буковеле.

В Украине будет преимущественно пасмурно, с редкими прояснениями, в течение 24-26 апреля дожди пройдут на большей части территории Украины, но осадки будут разной продолжительности и интенсивности, в высокогорье Карпат ожидается снег. Ночная температура снизится до +1…+4° С, в Карпатах до -3° С. Кроме всех этих больше похожих на ноябрьские прогнозов, ожидается еще и усиление ветра до 8 м/сек и заморозки на почве и в воздухе до -5 градусов.

Есть народное поверье, сформированное веками: до Пасхи весны ждать не стоит. Но в этом году и после Пасхи весна будет наращивать градусы медленнее, чем обычно.

Для кого-то ухудшение погоды – повод решить, что нужно теплее одеться, взять с собой зонт, для кого-то скачки температуры и осадки оборачиваются головной болью, проблемами с суставами, нестабильным давлением

В такую погоду нужно включить режим повышенного внимания к своему здоровью: и для гипертоников из-за резкого похолодания, и для гипотоников из-за скачков с давлением и дождей. Если появляется слабость, тошнота, головокружение, нервозность, стоит отдохнуть, пить побольше жидкости, принимать витамины и поддерживать хорошее настроение.

На востоке страны выходные и начало недели тоже затронет похолодание. 25-27 апреля ожидаются заморозки в воздухе до -5° С. Дожди прогнозируются в понедельник в Харьковской области, но со вторника на всей территории восточного региона будет идти дождь. В субботу ожидается усиление ветра до 8 м/сек. Температура воздуха в выходные +2…+14° С, в Харьковской области будет холоднее +2…+11° С.

Запад Украины тоже пострадает от холодного фронта, в Хмельницкой области в понедельник возможен даже дождь со снегом. В выходные и в конце недели будут сильные заморозки в воздухе, до -5° С, это явление опасно для вегетирующих растений. Дневная температура воздуха в выходные и в начале недели в среднем +7…+10° С, ночью от 0 до 6 градусов тепла. Особенно холодно будет утром, по ощущениям +2…+5° С.

В начале недели на западе страны пройдут дожди, скорость ветра до 5 м/сек, атмосферное давление пониженное.

В Закарпатье 24-27 апреля заморозки в воздухе до -5° С. В выходные и в начале недели температура воздуха +6…+12° С, переменная облачность, в воскресенье и понедельник местами дожди.

В высокогорье Карпат по прогнозу Sinoptik.ua ночная температура до -3° С, днем +4…+5° С. 24-26 апреля ожидаются заморозки в воздухе до -5° С. В выходные и в понедельник пройдет снег.

В южном регионе страны осадки наиболее вероятны с 27 апреля. Заморозки в воздухе до -1° С обещают 25-27 апреля. Температура воздуха в выходные и в начале недели до +14 днем. В вербное воскресенье переменная облачность, днем +8…+14° С, ветер западных направлений до 3 м/сек.

В Центральных областях 24 апреля заморозки в воздухе до -1° С, а 25-27 апреля до -5° С. Циклон пока не выдыхается, значительное ухудшение погоды ожидается к понедельнику: дожди, температура +3…+8° С. В выходные атмосферное давление будет низким, температура днем +5…+9° С, в субботу сильный северо-западный ветер с порывами до 7 м/сек.

В северных областях Украины 24-27 апреля заморозки в воздухе до -5° С. В выходные и в начале недели пройдут дожди, местами сильные, порывы ветра во время дождя до 7,7 м/сек. Температура воздуха ночью 0…+4° С, днем до +9° С.

В Киеве 24-27 апреля сильные заморозки, до -5° С в воздухе. В выходные и в начале недели температура воздуха +4…+9° С, небольшие плюсы будут еще и ощущаться холоднее заявленных, атмосферное давление до 749 мм рт.ст. В субботу и воскресенье временами дождь, порывы ветра могут быть до 8 м/сек.

Напомним, что в пяти регионах Украины завершили отопительный сезон.