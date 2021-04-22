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22 апреля 2021, 14:58 66

НАБУ приостановило расследование в отношении Януковича по делу на 220 млн: в чем причина

22 апреля 2021, 14:58 66
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Януковича подозревают в растрате и присвоении средств государственного бюджета в особо крупных размерах
Януковича подозревают в растрате и присвоении средств государственного бюджета в особо крупных размерах
Фото из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро приостановило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по подозрению в растрате и присвоении средств государственного бюджета в особо крупных размерах.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Как сообщили изданию в НАБУ, досудебное расследование было приостановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. 11 марта 2021 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры приняли решение о приостановлении досудебного расследования в указанном уголовном производстве.

По данным СМИ, 17 февраля детектив НАБУ уже выносил решение о приостановлении расследования этого уголовного производства в связи с выполнением международной правовой помощи, а именно – направлением запроса в Республику Кипр.

Ранее сообщалось, что с особняка любовницы Януковича под Киевом сняли арест.

суд Украина криминал дело Виктор Янукович

 
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