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21 апреля 2021, 18:58 7

Депутаты предлагают новые требования для кандидатов в министры обороны: статус участника боевых действий

21 апреля 2021, 18:58 7
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В Раде зарегистрирован соответствующий законопроект
В Раде зарегистрирован соответствующий законопроект
Фото из открытых источников
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Депутаты фракции «Голос» предлагают изменить статью 9 закона "О Кабинете Министров Украины" относительно перечня сведений кандидата на должность министра обороны.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте №5381, зарегистрированном в Раде, передаёт RegioNews.

10 депутатов от фракции "Голос" предлагают Верховной Раде к требованиям кандидата на должность министра обороны добавить наличие документа о статусе участника боевых действий, а также документов о пребывании непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения не менее 6 месяцев.

Депутаты предлагают изменить статью 9 закона "О Кабинете Министров Украины" относительно перечня сведений кандидата на должность министра обороны.

Согласно законопроекта, кроме сведений о гражданстве, об образовании, о трудовой деятельности и автобиографии, кандидат на занятие должности министра обороны прилагает к представлению копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год, сведения о пребывании в составе руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли, сведения о судимости кандидата.

Также у кандидата должны отсутствовать задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, соответствующее заявление он должен предоставить.

Кроме этого, кандидат должен предоставить копии документов о статусе участника боевых действий или выписку из Реестра волонтеров антитеррористической операции и копии документов о пребывании непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения не менее 6 месяцев в период с 2014 года, в том числе по совокупности дней пребывания в районах ее проведения, во взаимодействии с Вооруженными силами, МВД, Нацполицией, Нацгвардией, СБУ и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Как сообщалось, Кабмин хочет расширить свои полномочия: уже готовит закон. Документ позволяет министерствам и ведомствам менять локацию.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Таран обнародовал доходы: задекларировал более 2 млн грн. Его заработная плата составила 688 779 грн.

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