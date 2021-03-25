Глава Минобороны Таран обнародовал доходы: задекларировал более 2 млн грн

Его заработная плата составила 688 779 грн

Его заработная плата составила 688 779 грн

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Министр обороны Украины Андрей Таран указал 2 001 059 гривен доходов в е-декларации об имуществе и доходах за 2020 год. Его заработная плата составила 688 779 грн.

Об этом свидетельствует декларация министра, опубликованная на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, пишет RegioNews.

При этом пенсия главы МОУ составляет 210 507 грн, материальная помощь - 21 688 грн, а доход от отчуждения недвижимого имущества - 1 080 000 грн.

Министр также указал 49 тысяч грн и 11 тысяч евро наличных средств. Также 142 293 тысячи гривен находятся на банковских счетах Тарана.

В собственности главы Минобороны находится квартира (100,5 кв. м) в Киеве.

У его супруги в собственности указан земельный участок (1,012 кв. м) в с. Дмитровка Киевской области.

Согласно декларации, Таран владеет автомобилем Buick LaCrosse 2013 года выпуска, а его жена - Infinity G35 2007 года выпуска.

Напомним, ранее народный депутат и глава фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что министру обороны Андрею Тарану выразили недоверие из-за провальной работы министерства.