Депутати пропонують нові вимоги для кандидатів у міністри оборони: статус учасника бойових дій

У Раді зареєстрований відповідний законопроект

У Раді зареєстрований відповідний законопроект

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Про це йдеться у відповідному законопроекті №5381, зареєстрованому в Раді, передає RegioNews.

10 депутатів від фракції "Голос" пропонують Верховній Раді до вимог кандидата на посаду Міністра оборони додати наявність документа про статус учасника бойових дій, а також документів про перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення не менше 6 місяців.

Депутати пропонують змінити статтю 9 Закону "Про Кабінет Міністрів України" щодо переліку відомостей кандидата на посаду Міністра оборони.

Згідно Законопроекту, крім відомостей про громадянство, про освіту, про трудову діяльність та автобіографії, кандидат на зайняття посади міністра оборони додає до подання копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, відомості про перебування у складі керівного органу або наглядової ради підприємства або організації, що має на меті отримання прибутку, відомості про судимість кандидата.

Також у кандидата повинні бути відсутні заборгованості по сплаті аліментів на утримання дитини, відповідну заяву він повинен надати.

Крім цього, кандидат повинен надати копії документів про статус учасника бойових дій або виписку з Реєстру волонтерів антитерористичної операції і копії документів про перебування безпосередньо у районах антитерористичної операції в період її проведення не менше 6 місяців в період з 2014 року, в тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення, у взаємодії з Збройними силами, МВС, Нацполицией, Нацгвардією, СБУ та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Як повідомлялося, Кабмін хоче розширити свої повноваження: вже готує закон. Документ дозволяє міністерствам і відомствам змінювати локацію.

Раніше повідомлялося, що глава Міноборони Таран оприлюднив доходи: задекларував понад 2 млн грн. Його заробітна плата склала 688 779 грн.