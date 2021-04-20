Кабмин хочет расширить свои полномочия: уже готовит закон

Документ позволяет министерствам и ведомствам менять локацию

Документ позволяет министерствам и ведомствам менять локацию

Фото из открытых источников

Полномочия Кабинета министров могут существенно расширить. В правительстве работают над соответствующим законопроектом.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram, пишет RegioNews.

"Сегодня в Кабмине рассмотрят интересный законопроект. Об изменениях в законы о Кабмине и о ЦОИВ. Существенно расширяются полномочия Кабинета министров, даже посягают на области, за которые традиционно несет ответственность президент", - отметила парламентарий.

Документ также позволяет министерствам и ведомствам менять локацию, то есть некоторые из них смогут переехать подальше от столицы.

"Главное, чего боятся министры, без согласования с ними теперь Кабмин будет назначать всех председателей и заместителей других ведомств: таможни, налоговой, экоинспекции и тому подобное. То есть, отберут часть полномочий министров", - добавила парламентарий.

Напомним, в Украине хотят ввести новую государственную премию.