Кабмин хочет расширить свои полномочия: уже готовит закон
Полномочия Кабинета министров могут существенно расширить. В правительстве работают над соответствующим законопроектом.
Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram, пишет RegioNews.
"Сегодня в Кабмине рассмотрят интересный законопроект. Об изменениях в законы о Кабмине и о ЦОИВ. Существенно расширяются полномочия Кабинета министров, даже посягают на области, за которые традиционно несет ответственность президент", - отметила парламентарий.
Документ также позволяет министерствам и ведомствам менять локацию, то есть некоторые из них смогут переехать подальше от столицы.
"Главное, чего боятся министры, без согласования с ними теперь Кабмин будет назначать всех председателей и заместителей других ведомств: таможни, налоговой, экоинспекции и тому подобное. То есть, отберут часть полномочий министров", - добавила парламентарий.
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