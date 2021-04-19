08:59  19 апреля
В Украине 6 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине и Днепропетровщине
11:45  19 апреля
Во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне
18:00  19 апреля
На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, обошлось без потерь
UA | RU
UA | RU
19 апреля 2021, 16:06 10

В Украине может появиться медицинский омбудсмен: что об этом известно

19 апреля 2021, 16:06 10
Читайте також українською мовою
В парламент уже внесли соответствующий законопроект
В парламент уже внесли соответствующий законопроект
Читайте також
українською мовою

Нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская сообщила, что подала законопроект вместе со спикером парламента Дмитрием Разумковым об уполномоченном правительства по медицинским вопросам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление нардепа.

По словам Василевский, в её округе присылают многочисленные жалобы от пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание. Врачи тоже говорят, что их права нарушаются.

"Часто между пациентом и врачём нет медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждена защищаться в судах. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи - свою репутацию", - заявила Василевская.

Уполномоченным по медицинским вопросам может быть назначен гражданин Украины, достигший на день избрания 30 лет, владеющий государственным языком, имеющий высокие моральные качества, высшее юридическое или медицинское образование, опыт деятельности по специальности и в течение последних пяти лет проживающий в Украине.

Назначается Кабмином по результатам конкурса.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируют пиковые нагрузки на службу экстренной медицины.

Украина медицина законопроект Дмитрий Разумков Омбудсмен

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Ватные бороды, парковые статуи и сбивание сосулек. Самые громкие харьковские тендеры-2021
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram