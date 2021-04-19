В Украине может появиться медицинский омбудсмен: что об этом известно

В парламент уже внесли соответствующий законопроект

В парламент уже внесли соответствующий законопроект

Нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская сообщила, что подала законопроект вместе со спикером парламента Дмитрием Разумковым об уполномоченном правительства по медицинским вопросам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление нардепа.

По словам Василевский, в её округе присылают многочисленные жалобы от пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание. Врачи тоже говорят, что их права нарушаются.

"Часто между пациентом и врачём нет медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждена защищаться в судах. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи - свою репутацию", - заявила Василевская.

Уполномоченным по медицинским вопросам может быть назначен гражданин Украины, достигший на день избрания 30 лет, владеющий государственным языком, имеющий высокие моральные качества, высшее юридическое или медицинское образование, опыт деятельности по специальности и в течение последних пяти лет проживающий в Украине.

Назначается Кабмином по результатам конкурса.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируют пиковые нагрузки на службу экстренной медицины.