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16 апреля 2021, 12:41 954

В Хмельницкой области решили восстановить движение общественного транспорта

16 апреля 2021, 12:41 954
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Область сейчас находится в "красной" зоне карантина
Фото: adm-km.gov.ua
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В Хмельницкой области 19 апреля возобновят пассажирские перевозки в общественном транспорте, такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает Хмельницкая ОГА, передает RegioNews.

По словам заместителя главы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, такое решение приняли, поскольку получили многочисленные обращения от жителей области, которые жаловались на нелегальные пассажирские перевозки и сложности с доездом работников критической инфраструктуры на работу.

С 19.04.2021 года разрешить осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах, в электрическом, железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении, в количестве большем, чем количество мест для сидения", - говорится в решении комиссии.

Также областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отмечает, что перевозчики несут ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты и должны осуществлять контроль за использованием их пассажирами.

Напомним, 7 апреля Хмельницкая область официально попала в "красною” зону.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области мобильный COVID-госпиталь принял первых пациентов.

Хмельницкая область транспорт карантин коронавирус красная зона

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