СБУ подтвердило задержание украинского пограничника спецслужбами РФ

У военного "выбивали" информацию о дежурствах пограничников

У военного "выбивали" информацию о дежурствах пограничников

Пресс-служба СБУ подтвердила факт незаконного задержания сержанта Госпогранслужбы Украины спецслужбами России на админгранице с аннексированным Крымом.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на СБУ.

Как говорится в сообщении, после задержания представители ФСБ РФ, используя насилие и пытки, пытались заставить украинского госслужащего признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом.

Также сотрудники спецслужб активно склоняли сержанта к сотрудничеству с целью получения информации о графиках военных дежурств на границе. После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак".

После этого Служба безопасности Украины осуществила проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ.

Напомним, в ночь на воскресенье старший стрелок Евгений Добринский исчез во время несения службы на наблюдательном пункте "Берлога” недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области.

Солдат исчез примерно в 5 часов утра на расстоянии 200 м от основного пункта наблюдения (на этом месте обнаружены следы волочения, вероятно, человека).