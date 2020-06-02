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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
02 июня 2020, 11:09 12

СБУ подтвердило задержание украинского пограничника спецслужбами РФ

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02 июня 2020, 11:09 12
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У военного "выбивали" информацию о дежурствах пограничников
У военного "выбивали" информацию о дежурствах пограничников

Пресс-служба СБУ подтвердила факт незаконного задержания сержанта Госпогранслужбы Украины спецслужбами России на админгранице с аннексированным Крымом.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на СБУ.

Как говорится в сообщении, после задержания представители ФСБ РФ, используя насилие и пытки, пытались заставить украинского госслужащего признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом.

Также сотрудники спецслужб активно склоняли сержанта к сотрудничеству с целью получения информации о графиках военных дежурств на границе. После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак".

После этого Служба безопасности Украины осуществила проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ.

Напомним, в ночь на воскресенье старший стрелок Евгений Добринский исчез во время несения службы на наблюдательном пункте "Берлога” недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области.

Солдат исчез примерно в 5 часов утра на расстоянии 200 м от основного пункта наблюдения (на этом месте обнаружены следы волочения, вероятно, человека).


Россия СБУ Крым пограничники Херсон Чонгар
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