Резервистов будут призывать без объявления мобилизации: Зеленский подписал закон

Закон был принят Радой еще в марте и ждал подписи президента

Закон был принят Радой еще в марте и ждал подписи президента

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" № 1357-IX. Согласно подписанному закону, призыв резервистов в армию может быть осуществлен без объявления мобилизации.

Это позволяет оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает.

Также закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотренные для мобилизованных лиц.

В частности, предусматривается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время видео-обращения к украинцам относительно эскалации российского конфликта предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война”.