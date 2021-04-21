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21 апреля 2021, 11:13 630

На Донбассе в результате взрыва гранаты погибла двухлетняя девочка - ОБСЕ

21 апреля 2021, 11:13 630
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Гранату активировал отец ребенка
Гранату активировал отец ребенка
Фото: из открытых источников
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В оккупированном Снежном в результате взрыва гранаты погибла двухлетняя девочка. Инцидент случился еще в феврале, но наблюдатели ОБСЕ смогли подтвердить гибель девочки только через два месяца после взрыва.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, сообщает RegioNews.

16 апреля персонал морга в неподконтрольном правительству Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы, которые отвечали последствиям взрыва", - говорится в сообщении.

Мать девочки рассказала представителям ОБСЕ, что проснулась вечером 8 февраля и собиралась зайти в комнату, где спали две дочери, когда услышала взрыв. По словам матери, ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещение.

Также она добавила, что дочь прооперировали в больнице Донецка, где она умерла 20 февраля.

Ранее сообщалось, что во время занятий по стрельбе в тире Черкасской городской гимназии № 9 ранили в голову 14-летнего школьника. Сейчас ребенок находится в Черкасской областной детской больницы. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Донбасс смерть оккупанты дети Граната

 
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