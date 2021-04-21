На Донбассе в результате взрыва гранаты погибла двухлетняя девочка - ОБСЕ

Гранату активировал отец ребенка

Гранату активировал отец ребенка

Фото: из открытых источников

В оккупированном Снежном в результате взрыва гранаты погибла двухлетняя девочка. Инцидент случился еще в феврале, но наблюдатели ОБСЕ смогли подтвердить гибель девочки только через два месяца после взрыва.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, сообщает RegioNews.

16 апреля персонал морга в неподконтрольном правительству Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы, которые отвечали последствиям взрыва", - говорится в сообщении.

Мать девочки рассказала представителям ОБСЕ, что проснулась вечером 8 февраля и собиралась зайти в комнату, где спали две дочери, когда услышала взрыв. По словам матери, ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещение.

Также она добавила, что дочь прооперировали в больнице Донецка, где она умерла 20 февраля.

Ранее сообщалось, что во время занятий по стрельбе в тире Черкасской городской гимназии № 9 ранили в голову 14-летнего школьника. Сейчас ребенок находится в Черкасской областной детской больницы. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.