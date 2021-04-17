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17 апреля 2021, 11:16 175

В России спецслужбы задержали украинского консула, МИД готовит ответ

17 апреля 2021, 11:16 175
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Фото: из открытых источников
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В России ФСБ задержала украинского консула в городе Санкт-Петербург Александра Сосонюка из-за якобы получения информации закрытого характера.

Об этом сообщается на сайте ФСБ России, передает RegioNews.

Отмечается, что консула задержали во время встречи с гражданином РФ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержанный на месте преступления украинский дипломат - консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - говорится в сообщении.

Также спецслужбы РФ заявляют, что относительно украинском консула будут применены "меры в соответствии с нормами международного права".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, украинский консул Александр Сосонюк уже находится на территории диппредставительства, он был задержан на несколько часов.

Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности Украинская сторона готовит ответ", - сказал Николенко.

Напомним, катера ФСБ РФ устроили провокацию против украинских моряков в Азовском море. Катерная группа Военно-Морских Сил Украины осуществляла плановое дежурство.

Россия Украина ФСБ РФ задержание МИД консульство

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