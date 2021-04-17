Украина решила выслать старшего дипломата посольства России
В ответ на действия Российской Федерации, которая приказала покинуть свою территорию украинскому консулу Александру Сосонюку, Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает RegioNews.
В заявлении МИД говорится, что Украина выразила решительный протест в связи с задержанием и высылкой Александра Сосонюка, а также отвергла предъявленные ему обвинения.
Также украинское внешнеполитическое ведомство утверждает, что действия РФ грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях от 1963 года.
Украинская сторона считает, что такие действия Москвы в очередной раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение.
В ответ на эту провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - говорится в заявлении МИД.
Напомним, в России спецслужбы задержали украинского консула якобы во время встречи с гражданином РФ.
Также сообщалось, что украинского консула, которого задержала ФСБ, вышлют из России.