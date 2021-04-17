Украина решила выслать старшего дипломата посольства России

По мнению МИД Украины, Россия продолжает курс на дальнейшее обострение

По мнению МИД Украины, Россия продолжает курс на дальнейшее обострение

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В ответ на действия Российской Федерации, которая приказала покинуть свою территорию украинскому консулу Александру Сосонюку, Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает RegioNews.

В заявлении МИД говорится, что Украина выразила решительный протест в связи с задержанием и высылкой Александра Сосонюка, а также отвергла предъявленные ему обвинения.

Также украинское внешнеполитическое ведомство утверждает, что действия РФ грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях от 1963 года.

Украинская сторона считает, что такие действия Москвы в очередной раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение.

В ответ на эту провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, в России спецслужбы задержали украинского консула якобы во время встречи с гражданином РФ.

Также сообщалось, что украинского консула, которого задержала ФСБ, вышлют из России.