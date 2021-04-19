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19 апреля 2021, 13:59 95

В Одессе и Днепре от осложнений коронавируса умерли двое детей

19 апреля 2021, 13:59 95
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У обоих детей были сопутствующие заболевания
У обоих детей были сопутствующие заболевания
Рixabay
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В Днепре и Одессе умерли 11-летние девочки от COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую" и "Наше Мисто".

В областной детской больнице в Одессе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 11-летняя жительница Черноморска. Девочка провела в областной детской больнице более месяца. В результате перенесенной коронавирусной инфекции у нее отказали внутренние органы. Она находилась в очень тяжелом состоянии на диализе.

В то же время в Днепре в областной детской больнице умерла 11-летняя девочка с декомпенсированным сахарным диабетом. Коронавирус усилил хроническую патологию.

Как рассказал генеральный директор больницы Алексей Власов, девочка из Днепра неоднократно лечилась в эндокринологии. Коронавирус не является причиной летального исхода, но свою негативную роль болезнь сыграла.

Напомним, 18 апреля в ВСУ умерли еще двое военных от коронавируса.

коронавирус Украина смерть болезнь больница

 
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