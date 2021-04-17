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17 апреля 2021, 15:22 128

Украинского консула, которого задержала ФСБ, вышлют из России

17 апреля 2021, 15:22 128
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Он должен покинуть территорию России до 22 апреля
Он должен покинуть территорию России до 22 апреля
Фото: из открытых источников
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Украинского консула Александра Сосонюка, которого задерживала ФСБ в Санкт-Петербурге якобы из-за получения информации закрытого характера, вышлют из Российской Федерации.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в МИД России, передает RegioNews.

Известно, что консул находится под дипломатическим иммунитетом, и поэтому его не могут арестовать

Вопрос в том, будет ли он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране", - сказал собеседник издания.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", Киев в ближайшее время будет решать вопрос о его возвращении домой. Он сказал, что дипломат не имеет никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители.

Позже в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что официально высылают украинского консула. Он должен покинуть территорию России до 22 апреля.

Кроме того, в МИД России вызвали временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля с.г", - заявили в МИД РФ.

Напомним, в России спецслужбы задержали украинского консула якобы во время встречи с гражданином РФ.

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