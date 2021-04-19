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19 апреля 2021, 12:59 6

В МОН рассказали, могут ли в Украине продлить учебный год

19 апреля 2021, 12:59 6
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Обучение школьников должно длиться не меньше 175 учебных дней в течение года
Обучение школьников должно длиться не меньше 175 учебных дней в течение года
Рixabay
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Учебный год в образовательных учреждениях может быть продлен, если возникнет такая необходимость. Такие решения принимает местная власть.

Как пишет RegioNews, об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире "Завтрака с 1+1".

Он отметил, что учебный год в школах по закону длится до 30 июня, а обучение должно длиться не меньше 175 учебных дней в течение года.

"По закону учебный год длится до 30 июня. Если школа или управление/департамент решит продлить учебный год, они имеют на это право", - сказал Горбачев.

О продлении учебного года, он ответил: "Это все очень индивидуально. Зависит от того, где именно это будет сделано. Поэтому нужно запрашивать местную власть".

Ранее сообщалось, что прием первоклассников в школы Киева будет восстановлен уже в мае.

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