Стало известно, сколько денег в марте получили медучреждения для лечения COVID-пациентов
Оплату получили 503 специализированные больницы
Оплату получили 503 специализированные больницы
Национальная служба здравоохранения сообщила, что в марте за лечение пациентов с COVID-19 в стационаре выплатила 1 млрд 993 млн грн.
Как сообщает правительственный портал, средства получили более 500 специализированных больниц, пишет RegioNews.
Указано, что поставщики экстренной медицинской помощи после соответствующих законодательных изменений и перехода на новый тариф получили доплату за февраль и полностью выплаты за март.
"За лечение пациентов с COVID-19 в стационаре в марте НСЗУ выплатила 1 млрд 993 млн грн. Оплату получили 503 специализированные больницы", - указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что за лечение пациентов с COVID-19 в стационаре в марте НСЗУ выплатила 1 млрд 993 млн грн.
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