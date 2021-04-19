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19 апреля 2021, 13:50 3

Стало известно, сколько денег в марте получили медучреждения для лечения COVID-пациентов

19 апреля 2021, 13:50 3
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Оплату получили 503 специализированные больницы
Оплату получили 503 специализированные больницы
Рixabay
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Национальная служба здравоохранения сообщила, что в марте за лечение пациентов с COVID-19 в стационаре выплатила 1 млрд 993 млн грн.

Как сообщает правительственный портал, средства получили более 500 специализированных больниц, пишет RegioNews.

Указано, что поставщики экстренной медицинской помощи после соответствующих законодательных изменений и перехода на новый тариф получили доплату за февраль и полностью выплаты за март.

"За лечение пациентов с COVID-19 в стационаре в марте НСЗУ выплатила 1 млрд 993 млн грн. Оплату получили 503 специализированные больницы", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что за лечение пациентов с COVID-19 в стационаре в марте НСЗУ выплатила 1 млрд 993 млн грн.

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