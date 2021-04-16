На Донетчине в поле подорвался трактор, водитель получил ранения

Тракторист госпитализирован

Тракторист госпитализирован

Фото Донецкой областной прокуратуры

В Донецкой области во время работ на поле возле села Гнутове трактор марки “Белорус” наехал на неустановленное взрывное устройство, водитель получил ранения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, по факту открыто уголовное производство, передает RegioNews.

Досудебным расследованием установлено, что вчера под вечер 51-летний житель села Саханка во время выполнения сельскохозяйственных работ в поле возле села Гнутово наехал трактором марки "Беларус” на неустановленное взрывное устройство.

... Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), — говорится в сообщении.

Мужчина с легкими телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства указанного события и лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщалось ранее, вчера на Донбассе от взрыва пострадал подросток. Это произошло во время проведения населением сжигания листьев на дворе.