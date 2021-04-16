Украина в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности

Но дата и время заседания еще не определены

Но дата и время заседания еще не определены

Фото из открытых источников

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передаёт RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Арестовича, украинская делегация все еще не получила ответа от представителей ОБСЕ.

Мы инициировали внеочередное заседание. Ждем ответа от ОБСЕ. Дату и время определяют они, - сказал он.

Предложение провести заседание подгруппы по безопасности украинская сторона высказала еще на вчерашних переговорах ТКГ. Но представители ОБСЕ пока что не дают своего согласия.

Как сообщалось, вчера Кравчук озвучил условие для дальнейших переговоров в ТКГ. Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.