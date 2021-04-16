Сутки в ООС: шесть обстрелов оккупантами украинских позиций

Стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

Стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

Фото из открытых источников

От начала этих суток зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

В частности, неподалеку от населенного пункта Невельськое противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного, что на Донбассе, враг совершил обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а возле Песков – подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Майорск враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК. В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, - отмечают в штабе.

В штабе добавляют, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 86 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, Украина в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Но дата и время заседания еще не определены.

Утром сообщалось, что за сутки на Донбассе зафиксировали 7 нарушений режима "тишины". Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.