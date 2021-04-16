11:56  16 апреля
В Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин
18:05  16 апреля
В Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасху
19:18  16 апреля
Сутки в ООС: шесть обстрелов оккупантами украинских позиций
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2021, 19:18 4

Сутки в ООС: шесть обстрелов оккупантами украинских позиций

16 апреля 2021, 19:18 4
Читайте також українською мовою
Стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия
Стреляли из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

От начала этих суток зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

В частности, неподалеку от населенного пункта Невельськое противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного, что на Донбассе, враг совершил обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а возле Песков – подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Майорск враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК. В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, - отмечают в штабе.

В штабе добавляют, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 9 гектаров территории и передали на уничтожение 86 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, Украина в ТКГ инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Но дата и время заседания еще не определены.

Утром сообщалось, что за сутки на Донбассе зафиксировали 7 нарушений режима "тишины". Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Майорск ООС Донбасс война обстрелы ОБСЕ

Зеленский назвал дату следующей встречи советников "нормандской четверки"
16 апреля 2021, 17:53
Зеленский назвал условия для прекращения войны на Донбассе
16 апреля 2021, 14:52
В Одессе вандалы облили краской памятный знак воинам АТО
15 апреля 2021, 13:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua