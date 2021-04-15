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15 апреля 2021, 10:59 261

На Донбассе от взрыва пострадал подросток

15 апреля 2021, 10:59 261
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Это произошло во время проведения населением сжигания листвы во дворе
Это произошло во время проведения населением сжигания листвы во дворе
Фото из открытых источников
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В Покровске Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что после прибытия спасателей было установлено, что во время проведения населением сжигания листвы во дворе 3-х этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета.

"В результате происшествия пострадал подросток, 2006 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу г. Покровск”, - говорится в сообщении.

Разрушений в результате детонации нет. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.

Напомним, 15 апреля на Прикарпатье горела COVID-больница.

Донбасс Украина война взрыв Донецкая область

 
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