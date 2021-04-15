На Донбассе от взрыва пострадал подросток
Это произошло во время проведения населением сжигания листвы во дворе
Это произошло во время проведения населением сжигания листвы во дворе
В Покровске Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Отмечается, что после прибытия спасателей было установлено, что во время проведения населением сжигания листвы во дворе 3-х этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета.
"В результате происшествия пострадал подросток, 2006 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу г. Покровск”, - говорится в сообщении.
Разрушений в результате детонации нет. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.
Напомним, 15 апреля на Прикарпатье горела COVID-больница.
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