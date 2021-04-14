На столичном Подоле обнаружили подозрительный предмет
В столице Украины у здания на улице Вышгородской обнаружили подозрительный предмет.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, на место направили кинологов со служебными собаками, взрывотехники и следственно-оперативную группу, пишет RegioNews.
Отмечается, что сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в полицию сегодня утром. Оперативный дежурный направил на место происшествия кинологов со служебными собаками, взрывотехники и следственно-оперативную группу.
"Сейчас на месте работают сотрудники профильных служб. Данное сообщение зарегистрировано в Журнале заявлений и сообщений о преступлениях Подольского управления полиции. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве возле метро задержали мужчин с боевыми гранатами.