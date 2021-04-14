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14 апреля 2021, 12:30 1031

На столичном Подоле обнаружили подозрительный предмет

14 апреля 2021, 12:30 1031
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На месте работает полиция и взрывотехники
На месте работает полиция и взрывотехники
Фото из открытых источников
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В столице Украины у здания на улице Вышгородской обнаружили подозрительный предмет.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, на место направили кинологов со служебными собаками, взрывотехники и следственно-оперативную группу, пишет RegioNews.

Отмечается, что сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в полицию сегодня утром. Оперативный дежурный направил на место происшествия кинологов со служебными собаками, взрывотехники и следственно-оперативную группу.

"Сейчас на месте работают сотрудники профильных служб. Данное сообщение зарегистрировано в Журнале заявлений и сообщений о преступлениях Подольского управления полиции. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве возле метро задержали мужчин с боевыми гранатами.

Украина Киев взрыв полиция правоохранители

 
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