1,5 миллиона ежемесячно: на Одесской железной дороге разоблачили нелегальную продажу билетов

Участники схемы присваивали наличные, которую должны были вносить в кассы

Участники схемы присваивали наличные, которую должны были вносить в кассы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему на Одесской железной дороге, на которой злоумышленники ежемесячно незаконно зарабатывали около 1,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, оборудку организовал один из чиновников службы пригородных пассажирских перевозок Одесского регионального филиала "Укрзализныци".

Он наладил масштабную схему нелегальной продажи подчиненными железнодорожных билетов. Впрочем, наличные от "продажи" этих билетов участники схемы присваивали, а не вносили в железнодорожные кассы. По материалам следствия, злоумышленники ежедневно присваивали около 50 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Точный размер ущерба пока устанавливает следствие.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали "на горячем" организаторов оборудки.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых СБУ изъяла:

служебную документацию;

почти 200 тысяч гривен и 3 тысячи долларов;

компьютеры и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении участникам схемы о подозрениях по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правоохранители пришли с обыском в Одесский апелляционный суд, где рассматривают апелляцию Стерненка.