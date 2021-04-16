11:56  16 апреля
В Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 апреля
Выборы на округе 87: ЦИК приняла уточненный протокол по итогам голосования
08:11  16 апреля
За сутки на Донбассе зафиксировали 7 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2021, 15:48 1102

1,5 миллиона ежемесячно: на Одесской железной дороге разоблачили нелегальную продажу билетов

16 апреля 2021, 15:48 1102
Читайте також українською мовою
Участники схемы присваивали наличные, которую должны были вносить в кассы
Участники схемы присваивали наличные, которую должны были вносить в кассы
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему на Одесской железной дороге, на которой злоумышленники ежемесячно незаконно зарабатывали около 1,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, оборудку организовал один из чиновников службы пригородных пассажирских перевозок Одесского регионального филиала "Укрзализныци".

Он наладил масштабную схему нелегальной продажи подчиненными железнодорожных билетов. Впрочем, наличные от "продажи" этих билетов участники схемы присваивали, а не вносили в железнодорожные кассы. По материалам следствия, злоумышленники ежедневно присваивали около 50 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Точный размер ущерба пока устанавливает следствие.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали "на горячем" организаторов оборудки.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых СБУ изъяла:

  • служебную документацию;
  • почти 200 тысяч гривен и 3 тысячи долларов;
  • компьютеры и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении участникам схемы о подозрениях по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правоохранители пришли с обыском в Одесский апелляционный суд, где рассматривают апелляцию Стерненка.

Одесса СБУ Укрзализныця Схемы уголовное дело коррупция

Терехов трудоустроил скандального чиновника с коррупционным шлейфом
16 апреля 2021, 14:40
В Хмельницкой области СБУ предотвратила заказное убийство предпринимательницы
16 апреля 2021, 14:39
Правоохранители пришли с обыском в Одесский апелляционный суд, где рассматривают апелляцию Стерненка
16 апреля 2021, 14:16
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram