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16 апреля 2021, 16:54 28

В АРМА окончательно определились, кто будет управлять "трубой Медведчука"

16 апреля 2021, 16:54 28
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В конкурсе принимали участие две компании
В конкурсе принимали участие две компании
Фото: УНИАН
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Агентство по розыску и менеджменту активов определилось с победителем в конкурсе на управление так называемой "трубой Медведчука". Им признана компания "Укртранснафта".

Об этом говорится в сообщении на сайте АРМА, передает RegioNews.

Сообщается, что по итогам рассмотрения предложений участников конкурса по отбору управляющего участком нефтепродуктопровода тендерный комитет АРМА по управлению активами принял решение об избрании победителем компанию "Укртранснафта".

"Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия", — уточнили в агентстве.

Свой выбор в АРМА обосновали наличием у "Укртранснафты" большой материально-технической базы и количества квалифицированных специалистов. На следующем этапе агентство проведет оценку активов и заключит с победителем договор на управление трубопроводом.

Как известно, 24 февраля суд наложил арест на "трубу Медведчука", ее передадут под контроль государства. Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности.

Ранее, 19 февраля, решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся в расследовании СБУ по финансированию терроризма.

Вечером 20 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко.

Украина Укртрансбезопасности трубопровод АРМА труба Медведчука

 
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