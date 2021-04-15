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15 апреля 2021, 15:58 59

Власти решили максимально "закрутить гайки" украинцам по субсидиям - СМИ

15 апреля 2021, 15:58 59
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Фото: из открытых источников
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Во время последнего заседания Кабинет Министров в закрытом режиме принял постановление, согласно которому, вводятся сразу несколько новых барьеров для граждан, претендующих на государственные компенсации за коммунальные услуги.

Об этом пишет издание Страна.UA, передает RegioNews.

Прежде всего, власти планируют совсем по-новому проводить анализ имущественного положения получателей или претендентов на субсидию.

Журналисты напоминают, что еще при правлении пятого президента Петра Порошенко Министерство финансов ввело ограничения для получателей субсидий.

В частности, на государственные компенсации не могут претендовать владельцы новых автомобилей в возрасте до 5 лет, а также граждане, которые за последнее время сделали крупные покупки более чем на 50 тысяч гривен.

Но сейчас этого "теста на богатство" уже мало. Будут учитывать также доходы от депозитов, дивиденды от активов и даже полученные алименты", - пишет издание.

Факта наличия депозита в банке, покупки иностранной валюты, банковских металлов или даже факта выезда за границу будет достаточно для отказа в предоставлении субсидии.

Во-вторых, станет сложнее получить субсидию. Специальные комиссии, которые создают в регионах местные власти, чтобы те решали вопросы, связанные с выделением субсидий, будут ликвидированы. Дело в том, что такие комиссии нередко действовали вразрез с указаниями социальных органов, "жалели" людей и выделяли им субсидии, даже если те не проходили по отдельным критериям (скажем, сделали недавно ремонт)", - говорится в статье.

Журналисты отмечают, что согласно этим нововведениям, в регионах даже просить о получении субсидии будет фактически некого.

Также власти планируют усилить контроль с подключением финансового мониторинга для анализа доходов и расходов претендентов на субсидии.

Есть и другие нововведения. Скажем, в конце прошлого года Кабмин своим распоряжением фактически закрыл доступ к субсидиям гражданам, которые за последний год более 60 дней были за границей. Также в доходах семьи стали учитывать помощь по частичной безработице на время карантина (те самые 8 тысяч от Зеленского) и средства по уходу за инвалидами", - пишет Страна.UA.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объяснили, почему украинцам уменьшили субсидии. Сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств.

Кабмин субсидия льгота коммунальные услуги Ограничение социальные выплаты

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