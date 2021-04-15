Кабмин выделил из бюджета 6,5 миллиардов на закупку вакцин

Решение было принято на закрытом внеочередном заседании

Решение было принято на закрытом внеочередном заседании

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Кабинет Министров принял постановление, которым перераспределил в госбюджете 6,5 млрд грн за счет уменьшения финансирования программы медицинских гарантий для граждан "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения". Эти деньги выделили Минздраву дополнительно на закупку вакцин.

Об этом говорится в постановлении № 338, опубликованном на Правительственном портале, передает RegioNews.

Так, согласно постановлению, был уменьшен объем расходов по программе 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 6,5 млрд гривен.

Правительство перенаправило эти средства на программу 2301270 "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Также Министерству финансов поручено в течение трех месяцев предложить источники компенсации средств, изъятых по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

Напомним, в Раде признали, что в Украине провалилась кампания по вакцинации против коронавируса.