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16 марта 2021, 11:56 7

В Минсоцполитики объяснили, почему украинцам уменьшили субсидии

16 марта 2021, 11:56 7
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Сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств
Сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств
Рixabay
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Уменьшение среднего размера жилищных субсидии в феврале 2021 года связано с проведением перерасчета за январь. Это произошло из-за уменьшения цен на природный газ для населения задним числом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство социальной политики Украины, пишет RegioNews.

По данным министерства, сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств, средний размер субсидии составил:

  • в декабре 2020 года - 1731 гривна;
  • в январе 2021 года - 2231 гривна;
  • в феврале 2021 года - 1483 гривны.

При расчете размера субсидии для граждан, которые используют природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5-9 гривен за кубометр. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составляла почти 7,8 млрд гривен.

"Следует отметить, что в феврале поставщики газа проинформировали об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. метр и менее, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составила 5,3 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что в Раде хотят платить субсидии вперед.

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