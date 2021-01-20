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20 января 2021, 11:21 452

В Харькове и области полиция начала штрафовать водителей "евроблях"

20 января 2021, 11:21 452
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Водители начали получать штрафы в размере 8500 грн
Водители начали получать штрафы в размере 8500 грн
Фото: из открытых источников
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Национальная полиция в Харькове и Харьковской области начала штрафовать водителей автомобилей на иностранной регистрации на сумму 8,5 тысячи гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщают Vesti.

Пока массовые рейды по отлову "евроблях" проводятся только в Харькове и Харьковской области. Скоро такая практика распространится на всю страну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно в Харькове и Харьковской области патрульные получили доступ к таможенным базам.

"На сегодняшний день мы имеем тестовый доступ к таможенной базе по Харькову и Харьковской области. С помощью этой базы можем проверить автомобиль на иностранной регистрации на предмет нарушения сроков, которые предусмотрены на транзит или перемещение территорией Украины, а также других нарушений ст. 121 КУпАП", - сообщил первый замначальника департамента патрульной полиции Белошицкий.

Так, штраф в размере 8500 грн получит водитель, если окажется, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез авто в Украину. Если нарушителя остановили второй раз - штраф будет 17 000 грн с изъятием водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что Нацполицию обяжут выявлять незарегистрированные "евробляхи".

таможня закон полиция проверки евробляхи
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