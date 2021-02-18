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Под парламентом митингуют "евробляхеры": хотят упрощения растаможивания автомобилей
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18 февраля 2021, 09:46 198

Под парламентом митингуют "евробляхеры": хотят упрощения растаможивания автомобилей

18 февраля 2021, 09:46 198
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Митингующие выступают за принятие законопроекта, который должен упростить процедуру растаможивания "евроблях"
Митингующие выступают за принятие законопроекта, который должен упростить процедуру растаможивания "евроблях"
Фото: PavlovskyNews
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Под стенами Верховной Рады собрались представители движения "АвтоЕвроСила". Они выступают за поддержку законопроекта об упрощении растаможки авто на "еврономерах".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

В акции должны принять участие несколько сотен автомобилей и несколько тысяч человек, уверяют в движении "АвтоЕвроСила".

В то же время в полиции Киева отмечают, что из-за акции протестов "евробляхеров" и акции оказания почестей погибшим во время Революции Достоинства в столице будет ограничено движение по Европейской площади, ул. Институтской и Грушевского.

Работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство для обеспечения публичной безопасности и порядка во время проведения запланированных мероприятий", - говорится в сообщении полиции.

Известно, что сегодня на заседании Верховной Рады депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины", № 4644-д.

Напомним, предприниматели готовы на дни памяти Героев Небесной сотни свернуть протесты на Майдане.

ВР полиция парламент евробляхи акции протеста

 
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