Под парламентом митингуют "евробляхеры": хотят упрощения растаможивания автомобилей
Под стенами Верховной Рады собрались представители движения "АвтоЕвроСила". Они выступают за поддержку законопроекта об упрощении растаможки авто на "еврономерах".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.
В акции должны принять участие несколько сотен автомобилей и несколько тысяч человек, уверяют в движении "АвтоЕвроСила".
В то же время в полиции Киева отмечают, что из-за акции протестов "евробляхеров" и акции оказания почестей погибшим во время Революции Достоинства в столице будет ограничено движение по Европейской площади, ул. Институтской и Грушевского.
Работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство для обеспечения публичной безопасности и порядка во время проведения запланированных мероприятий", - говорится в сообщении полиции.
Известно, что сегодня на заседании Верховной Рады депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины", № 4644-д.
Напомним, предприниматели готовы на дни памяти Героев Небесной сотни свернуть протесты на Майдане.