В Киеве под суд пойдут мошенники, которые подделывали сертификаты для растаможивания авто

Злоумышленники выдавали поддельные сертификаты для растаможивания авто, которые были ввезены в Украину из-за границы

Злоумышленники выдавали поддельные сертификаты для растаможивания авто, которые были ввезены в Украину из-за границы

Рixabay

Следователи столичной полиции завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы мошенников. Злоумышленники выдавали поддельные сертификаты для растаможивания авто, которые были ввезены в Украину из-за границы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Во время досудебного расследования установлено 22 эпизода мошенничества.

Клиентов искали через объявления в интернете. Для этого был создан сайт от имени одной из частных фирм по предоставлению услуг сертификации автомобилей, ввезенных в Украину из ЕС и США:

В состав группы входило четверо человек, среди которых организатор - 33-летний киевлянин и трое его сообщников, жители Киевской и Житомирской областей.

Нарушители рассказывали потенциальным клиентам о возможности осуществления сертификации в обход официальной процедуры в режиме онлайн по фотографиям транспортных средств и документов на них. Свои услуги они оценивали в 4500 тысячи гривен. После осуществления оплаты заказчики получали поддельные документы почтой.

По месту проживания фигурантов и в офисных помещениях было осуществлено санкционированные обыски, во время которых изъяли технику, с помощью которой печатались фальшивые сертификаты, телефоны, сим-карты и рабочую документацию.

Организатору и трем его сообщникам было объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве под суд пойдет полицейский, который "выбивал" признания в убийстве.