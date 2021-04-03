10:38  03 апреля
В Украине за сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек
12:43  03 апреля
В Николаеве и Запорожье с 3 апреля ужесточили карантин: что запрещено
18:50  03 апреля
Ситуация на Донбассе: на мине подорвался украинский военный
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2021, 15:34 672

В Киеве под суд пойдут мошенники, которые подделывали сертификаты для растаможивания авто

03 апреля 2021, 15:34 672
Читайте також українською мовою
Злоумышленники выдавали поддельные сертификаты для растаможивания авто, которые были ввезены в Украину из-за границы
Злоумышленники выдавали поддельные сертификаты для растаможивания авто, которые были ввезены в Украину из-за границы
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Следователи столичной полиции завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы мошенников. Злоумышленники выдавали поддельные сертификаты для растаможивания авто, которые были ввезены в Украину из-за границы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Во время досудебного расследования установлено 22 эпизода мошенничества.

Клиентов искали через объявления в интернете. Для этого был создан сайт от имени одной из частных фирм по предоставлению услуг сертификации автомобилей, ввезенных в Украину из ЕС и США:

В состав группы входило четверо человек, среди которых организатор - 33-летний киевлянин и трое его сообщников, жители Киевской и Житомирской областей.

Нарушители рассказывали потенциальным клиентам о возможности осуществления сертификации в обход официальной процедуры в режиме онлайн по фотографиям транспортных средств и документов на них. Свои услуги они оценивали в 4500 тысячи гривен. После осуществления оплаты заказчики получали поддельные документы почтой.

По месту проживания фигурантов и в офисных помещениях было осуществлено санкционированные обыски, во время которых изъяли технику, с помощью которой печатались фальшивые сертификаты, телефоны, сим-карты и рабочую документацию.

Организатору и трем его сообщникам было объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве под суд пойдет полицейский, который "выбивал" признания в убийстве.

суд Украина криминал Киев полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua