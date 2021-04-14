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14 апреля 2021, 17:19 119

Рада прошла почти две трети правок к законопроекту о рынке земли

14 апреля 2021, 17:19 119
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Нардепы дошли до 1831 правки
Нардепы дошли до 1831 правки
Фото из открытых источников
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Верховная Рада в течение пленарного заседания в среду рассматривала поправки к проекту закона № 2194 относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Это сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

Так, рассмотрение законопроекта ко второму чтению начался в 10:00 и завершился в 14:00. Народные депутаты дошли до 1831-й правки.

Всего к указанному законопроекту для подготовки его ко второму чтению и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики предложил учесть 748 предложений.

Как сообщалось, 12 апреля Разумков отмечал, что рассмотрение земельного вопроса в Раде продлится до мая. К законопроекту № 2194 осталось рассмотреть около тысячи правок.

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