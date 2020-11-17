Украина арестовала 44 российских самолета за полеты в оккупированный Крым

В целом Украина наложила арест на 109 самолетов российских авиакомпаний

В целом Украина наложила арест на 109 самолетов российских авиакомпаний

Фото: из открытых источников

Украинский суд арестовал еще 44 самолета российских авиакомпаний, которые нарушали запрет и совершали полеты в оккупированный Российской Федерацией Крым.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя, передает RegioNews.

В прокуратуре рассказали, что следствие установило еще 44 самолета российских авиакомпаний, а прокуратура добилась ареста в суде.

Согласно украинскому законодательству, эти воздушные суда нарушают порядок въезда-выезда на оккупированный полуостров и правила международных полетов.

Поскольку с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина в целом установила и наложила арест на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Напомним, перешел на сторону врага: на выезде из Крыма задержали экс-чиновника МВД.