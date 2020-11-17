12:13  17 ноября
Сеть кинотеатров "Планета Кино" может закрыться из-за "карантина выходного дня"
15:08  17 ноября
Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов мэра
12:35  17 ноября
Суд отказался отменить результаты выборов Черновицкого горсовета
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2020, 14:40 31

Украина арестовала 44 российских самолета за полеты в оккупированный Крым

17 ноября 2020, 14:40 31
Читайте також українською мовою
В целом Украина наложила арест на 109 самолетов российских авиакомпаний
В целом Украина наложила арест на 109 самолетов российских авиакомпаний
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинский суд арестовал еще 44 самолета российских авиакомпаний, которые нарушали запрет и совершали полеты в оккупированный Российской Федерацией Крым.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя, передает RegioNews.

В прокуратуре рассказали, что следствие установило еще 44 самолета российских авиакомпаний, а прокуратура добилась ареста в суде.

Согласно украинскому законодательству, эти воздушные суда нарушают порядок въезда-выезда на оккупированный полуостров и правила международных полетов.

Поскольку с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина в целом установила и наложила арест на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Напомним, перешел на сторону врага: на выезде из Крыма задержали экс-чиновника МВД.

Крым арест самолет оккупация прокуратура
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Смертельное ДТП в Киеве: водителю Uber, который сбил на остановке людей, объявили подозрение
13 ноября 2020, 19:27
Чиновника Минобороны поймали на взятке в 400 тысяч гривен
13 ноября 2020, 08:42
На Черниговщине мэр Остра задержан на взятке в 630 тыс
12 ноября 2020, 19:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Мелитополе: кто будет руководить городом вместо новоизбранного мэра Федорова
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Все публикации »
Виктор Балога
Игорь Попов
Виктор Таран
Все блоги »