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14 апреля 2021, 15:17 7

ВАКС арестовал имущество брата главы ОАСК

14 апреля 2021, 15:17 7
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Речь идет о двух квартирах, земельном участке, группе помещений и автомобиле Infiniti QX70
Речь идет о двух квартирах, земельном участке, группе помещений и автомобиле Infiniti QX70
Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте имущества Юрия Зонтова — брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом говорится в постановлении суда, передает RegioNews.

Так, следственный судья постановил удовлетворить ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора об аресте имущества, и наложить арест на имущество Зонтова.

Речь идет о двух квартирах, земельном участке, группе помещений, а также автомобиле Infiniti QX70.

Решение об аресте имущества подлежит немедленному исполнению.

В решении суда не указывают фамилию подозреваемого, однако, согласно реестру вещных прав, это имущество принадлежит именно Зонтову.

На постановление следственного судьи в течение пяти дней со дня его оглашения может быть подана апелляционная жалоба. Апелляционная жалоба подается в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Постановление вступает в законную силу после окончания пятидневного срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы постановление следственного судьи, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции, - говорится в судебном постановлении.

Как сообщалось, 6 апреля НАБУ задержало брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тысяч взятки - Лещенко. По предварительной версии, деньги предназначались для одиозного главы окружного админсуда Киева.

9 апреля задержанного на взятке брата судьи Вовка отправили под стражу с залогом в 35 миллионов.

ВАКС оаск судья Вовк коррупция взятка арест имущество

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