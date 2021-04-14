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14 апреля 2021, 12:31 4

Украинские войска проводят масштабные учения рядом с Крымом

14 апреля 2021, 12:31 4
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Воинские части тренируются в условиях приближенных к боевым
Воинские части тренируются в условиях приближенных к боевым
Фото: из открытых источников
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Вооруженные силы Украины проводят масштабные военные учения вдоль границы с временно оккупированной территорией Крыма на фоне стягивание российских войск к границам Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в пресс-центре командования Объединенных сил ВСУ.

Отмечается, что в учениях задействована противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира". Танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и смену позиций, установки дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

анковые и артиллерийские подразделения, которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины, тренируются в условиях приближенных к боевым", - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, в МИД Украины ранее сообщили, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.

Ранее в ТКГ заявили, что Украина не планирует никакой атаки из-за стягивания РФ своих войск.

Крым военная техника учения военные ВСУ

 
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