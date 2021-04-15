Тупицкий не явился на заседание суда: его госпитализировали

Суд перенесли на 29 апреля

Суд перенесли на 29 апреля

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Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения уволенному указом президента с должности судьи КС Александру Тупицкому, из-за его неявки на заседание.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Суд не начавшись закончился из-за ухудшения состояния здоровья отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого", - говорится в сообщении.

Как заявил прокурор, фигуранта дела госпитализировали, но не дали суду никаких доказательных документов.

В связи с невозможностью слушания дела без участия Тупицкого суд объявил перерыв до 29 апреля.

Ранее Тупицкий не пришел на суд, где ему должны были избирать меру пресечения, из-за болезни матери.

Напомним, что 2 апреля Александр Тупицкий не пришел на заседание Печерского районного суда Киева, где ему планировали избрать меру пресечения, аргументируя это митингом под зданием. Заседание перенесли на 7 апреля.