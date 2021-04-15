08:59  15 апреля
В Украине более 16 тысяч инфицированных COVID-19 и 433 летальных случаев за сутки
10:26  15 апреля
Сотрудники Харьковского авиазавода перекрыли дороги из-за долгов по зарплате
08:11  15 апреля
В ООС зафиксировали 8 новых нарушений режима "тишины": где именно стреляли боевики
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2021, 11:26 1169

Тупицкий не явился на заседание суда: его госпитализировали

15 апреля 2021, 11:26 1169
Читайте також українською мовою
Суд перенесли на 29 апреля
Суд перенесли на 29 апреля
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения уволенному указом президента с должности судьи КС Александру Тупицкому, из-за его неявки на заседание.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Суд не начавшись закончился из-за ухудшения состояния здоровья отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого", - говорится в сообщении.

Как заявил прокурор, фигуранта дела госпитализировали, но не дали суду никаких доказательных документов.

В связи с невозможностью слушания дела без участия Тупицкого суд объявил перерыв до 29 апреля.

Ранее Тупицкий не пришел на суд, где ему должны были избирать меру пресечения, из-за болезни матери.

Напомним, что 2 апреля Александр Тупицкий не пришел на заседание Печерского районного суда Киева, где ему планировали избрать меру пресечения, аргументируя это митингом под зданием. Заседание перенесли на 7 апреля.

суд прокуратура заседание КСУ Александр Тупицкий

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua