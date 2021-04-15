СНБО сегодня обсудит эскалацию на Востоке и санкции против контрабандистов

Часть заседания будет проходить в тайном режиме

Часть заседания будет проходить в тайном режиме

Фото: president.gov.ua

Совет нацбезопасности и обороны под председательством Президента на заседании сегодня, обсудит ситуацию на востоке страны - в тайном режиме, а также второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем и вопросы кибербезопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает RegioNews.

Совет национальной безопасности и обороны под председательством Президента Украины Владимира Зеленского на заседании в четверг, 15 апреля, обсудит ситуацию безопасности на востоке страны - в тайном режиме, а также второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем и вопросы кибербезопасности.

Сегодня, 15 апреля 2021 года, под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание СНБО. На повестке дня – детальное обсуждение ситуации безопасности на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике с учетом начатого государством процесса поломки многолетних коррупционных схем, - сообщили в ОП.

По данным ОП, один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и касаться обсуждения ситуации на Донбассе.

Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами, - заверили в Офисе Президента.

Кроме того, как указано, члены Совета нацбезопасности "рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем".

Контрабанда, которая за десятилетия приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует безотлагательных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства, - указали в ОП.

Среди важных вопросов также кибербезопасность. Отдельно, в разделе "Разное", будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от Главы государства.

Как сообщалось, в СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем. Сейчас на Донбассе Россия наращивает войска.

Также СНБО хочет запретить чиновникам иметь двойное гражданство. Спецпроверки граждан, которые имели еще одно гражданство, и претендующих на государственные должности, будут более щепетильны.

2 апреля решением СНБО ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды. Президент анонсировал законодательные изменения относительно таможенного декларирования.

3 апреля от работы отстранили более 100 таможенников после заседания СНБО. Среди отстраненных около 20 человек - руководители таможен и таможенных постов.