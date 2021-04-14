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14 апреля 2021, 13:14 460

В Донецкой области задержали группу наркоторговцев с товаром на 5 млн

14 апреля 2021, 13:14 460
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Наркодельцов задержали в Краматорске во время переправки 5 кг амфетамина из Киева
Наркодельцов задержали в Краматорске во время переправки 5 кг амфетамина из Киева
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группировки, которая сбывала психотропы и прекурсоры в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке составляет почти 5 млн грн.

Об этом повыдомляэ RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Наркобизнес организовали пятеро жителей Краматорска. "Товар" они получали через частный сервис почтовой связи из других регионов Украины доставками или с частных авто. Клиентов злоумышленники подыскивали через собственный анонимный Телеграмм-канал, сбывали наркотики через так называемые "закладки", - сообщили оперативники.

В ходе проведения совместных мероприятий правоохранители задержали наркодельцов в Краматорске во время переправки 5 кг амфетамина из Киева.

В рамках уголовного производства по 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины злоумышленникам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось, в Днепре заблокировали деятельность нелегального конвертационного центра. Оборот средств у него составлял несколько сотен миллионов гривен.

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