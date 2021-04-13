09:15  13 апреля
В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
20:30  13 апреля
Нардепы вернули выплаты больничных в случае болезни или травм
18:51  13 апреля
Сутки в ООС: три нарушения режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2021, 20:11 11

Правоохранители проводят обыски на ВДНХ

13 апреля 2021, 20:11 11
Читайте також українською мовою
Объяснили, что "осуществляются мероприятия по документированию возможных противоправных действий"
Объяснили, что "осуществляются мероприятия по документированию возможных противоправных действий"
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по местам жительства топ-менеджмента учреждения.

Об этом сообщает гендиректор Национального экспоцентра Украины Евгений Мушкін на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

У меня в квартире обыск... Офис ВДНХ и павильоны разыскивают полиция и СБУ. Мне запретили пользоваться телефоном, - написал Евгений Мушкін.

Пресслужба СБУ прокомментировала эту информацию, передает УНН.

Сотрудники СБУ та Нацполіції проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по местам жительства топ-менеджмента учреждения. Обыски проводятся по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК (Злоупотребление властью или служебным положением), - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что в настоящее время осуществляются мероприятия по документированию возможных противоправных действий со стороны должностных лиц Национального комплекса "Экспоцентр Украина" (объект Государственного управления делами).

У меня в квартире обыск, Дианка и малыши в шоке. Офис ВДНГ и павильоны обыскивают полиция и СБУ. Телефоном пользоваться...

Posted by Evgeny Mushkin on Tuesday, April 13, 2021

Как сообщалось, экс-должностных лиц "Укрэнерго" подозревают в хищении 380 миллионов гривен. Они решили "заработать" на строительстве подстанции для энергоснабжения части Луганщины.

обыски СБУ нарушения полиция ВДНХ

Против всех подсанкционных контрабандистов возбудили дела, - СБУ
13 апреля 2021, 18:27
На Полтавщине СБУ разоблачила чиновников "Укргаздобычи": украли 100 тонн горючего
13 апреля 2021, 13:22
В Киеве мошенники обманули пенсионерку на полмиллиона гривен
13 апреля 2021, 10:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua