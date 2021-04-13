Правоохранители проводят обыски на ВДНХ

Объяснили, что "осуществляются мероприятия по документированию возможных противоправных действий"

Объяснили, что "осуществляются мероприятия по документированию возможных противоправных действий"

Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины и Нацполиция проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по местам жительства топ-менеджмента учреждения.

Об этом сообщает гендиректор Национального экспоцентра Украины Евгений Мушкін на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

У меня в квартире обыск... Офис ВДНХ и павильоны разыскивают полиция и СБУ. Мне запретили пользоваться телефоном, - написал Евгений Мушкін.

Пресслужба СБУ прокомментировала эту информацию, передает УНН.

Сотрудники СБУ та Нацполіції проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по местам жительства топ-менеджмента учреждения. Обыски проводятся по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК (Злоупотребление властью или служебным положением), - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что в настоящее время осуществляются мероприятия по документированию возможных противоправных действий со стороны должностных лиц Национального комплекса "Экспоцентр Украина" (объект Государственного управления делами).

У меня в квартире обыск, Дианка и малыши в шоке. Офис ВДНГ и павильоны обыскивают полиция и СБУ. Телефоном пользоваться... Posted by Evgeny Mushkin on Tuesday, April 13, 2021

Как сообщалось, экс-должностных лиц "Укрэнерго" подозревают в хищении 380 миллионов гривен. Они решили "заработать" на строительстве подстанции для энергоснабжения части Луганщины.