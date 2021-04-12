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Нардепы будут питаться "Святым Духом" и поститься, пока столовая закрыта на локдаун - Корниенко
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12 апреля 2021, 14:19 7

Нардепы будут питаться "Святым Духом" и поститься, пока столовая закрыта на локдаун - Корниенко

12 апреля 2021, 14:19 7
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Накормить 200 "слуг" намного сложнее, чем депутатов других фракций, считает он
Фото: из открытых источников
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что из-за закрытия парламентской столовой на локдаун депутаты будут питаться в Раде "Святым Духом". 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Так, на вопрос журналиста, как будут питаться депутаты в отсутствие доступа к столовой Корниенко ответил: "Святым Духом. Пост сейчас, пускай постятся".

Впоследствии глава партии "слуг" все же добавил, что планируется организация обедов - каждая фракция для себя.

Думаю, что другим фракциям - грех жаловаться, потому что мы - самые большие. И нам организовать заказ в 200 обедов немного сложнее, чем фракции "Голос" - 17 или 20", - подытожил Корниенко.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что Рада может уйти на карантин до конца апреля.

ВР Слуга народа парламент ресторан фракция Александр Корниенко кафе

 
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