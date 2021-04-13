На съезде "Слуги народа" Полтавщины избрали главу и политсовет областной организации

В партийной организации рассчитывают на позитивные изменения в области

В партийной организации рассчитывают на позитивные изменения в области

Фото: Facebook

В Полтавской области состоялась партийная конференция, на которой был избран новый состав Политсовета областной организации партии "Слуга народа", а также главу областной организации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу депутата от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко.

Состоялась партийная конференция. Приятно было услышать, что курс на Перемены является определяющим. Данная оценка была определенным событиям в стране, области, городе. Избран новый состав Политсовета областной организации партии "Слуга народа", - отметил он.

Отмечается, что в состав Политсовета областной организации вошли: Екатерина Бабич, Алена Гончаренко, Юрий Бражник и Марина Бардина.

Одновременно главой областной партийной организации избрали Александра Трухина, который заменил Ольгу Савченко.

Будет непросто, но будет интересно, а главное полезно для всей общины! Рассчитываем на поддержку всех наших - как в правительстве, так и в парламенте", - добавил Иващенко.

С избранием Александра Трухина главой Полтавской областной организации политической партии "Слуга народа" также поздравил депутат Полтавского городского совета Юрий Бражник: "Желаю успехов, развития партии, и плодотворной работы на пользу общества", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Полтаве среди "слуг народа” произошел раскол, вместо Иващенко главой фракции избрали Ярмолюка.