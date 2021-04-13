Зеленский утвердил Стратегию деятельности представительства в Крыму - указ

Цель Стратегии, среди прочего, обеспечение прав и свобод граждан Украины во временно оккупированном Крыму

Цель Стратегии, среди прочего, обеспечение прав и свобод граждан Украины во временно оккупированном Крыму

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Соответствующий указ №160/2021 "О приоритетных направлениях деятельности Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым" опубликован на сайте президента 13 апреля.

Стратегия утверждается с целью усиления обеспечения соблюдения прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или перемещенных с временно оккупированных территорий и проживающих в других регионах Украины, а также содействия восстановлению территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя, - сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, приоритетными направлениями деятельности Представительства являются формирование и реализация государственной политики по деоккупации Крыма и его безопасной реинтеграции; обеспечение защиты и поддержки граждан Украины, проживающих в Крыму; содействие реализации эффективной информационной политики и противодействие дезинформации и тому подобное.

Такая деятельность предполагает участие представительства в разработке предложений по формированию и обеспечению реализации госполитики по деоккупации и реинтеграции Крыма; выработка эффективных механизмов взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления с институтами гражданского общества Крыма; мониторинга социально-экономической и политической ситуации, а также подготовки проектов стратегических программных документов по вопросам деоккупации и реинтеграции и др.

Кроме прочего, Представительство должно дополнительно действовать в отношении инициатив, направленных на поддержку детей и молодежи в Крыму; защиты лиц, лишенных личной свободы в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации; развития эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа, а также участвовать в мероприятиях международного характера по поддержке Крыма.

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