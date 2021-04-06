Денисова заявляет о незаконном удержании 413 украинцев в РФ и на оккупированных территориях

133 из них преследуются Россией по политическим мотивам

133 из них преследуются Россией по политическим мотивам

Фото из открытых источников

В целом в РФ и на временно оккупированных территориях полуострова Крым и частей Донецкой и Луганской областей незаконно удерживаются 413 наших сограждан.

Об этом во время презентации своего ежегодного доклада о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за прошлый год проинформировала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

133 гражданина Украины РФ незаконно преследует по политическим мотивам, из них 114 человек — в заключении, которые находятся: 97 человек - в РФ, 17 — в Автономной Республике Крым, - сообщила Денисова.

По ее словам, среди основных нарушений процессуальных прав этих граждан являются, в частности, содержание незаконно заключенных крымских татар в СИЗО, расположенных на Крымском полуострове, "где РФ (их удерживает — ред.) в нечеловеческих условиях, без помощи, без средств индивидуальной защиты в условиях Covid-19”, а также - незаконное этапирование наших граждан в РФ, ужесточение наказаний, в частности, увеличение тюремных сроков, и другие.

Мы проводим мониторинг по каждому такому лицу, постоянно на связи с их родственниками, адвокатами, нашими консульскими работниками. По каждому факту незаконного задержания, осуждения, нарушения прав человека немедленно сообщаю международным правозащитным организациям, - сообщила украинский омбудсмен.

Она также проинформировала, что сейчас на временно оккупированных территориях Востока Украины незаконно удерживаются 280 наших сограждан, из них 44 — военнослужащие.

Здесь нарушаются все права человека: их незаконно задерживают, выбивают показания, содержат в нечеловеческих условиях, без должного питания и оказания медпомощи, - подчеркнула она, уточнив, что для проверки условий содержания этих лиц и оказание им медпомощи неоднократно направлялись соответствующие обращения к представителям Международного Красного креста в Украине и Мониторинговой миссии ООН и ОБСЕ.

Кроме того, по информации Денисовой, сейчас своего перевода ожидают еще 450 осужденных на временно оккупированных территориях, в том числе 71 лицо, которое было осуждено к пожизненному лишению свободы.

Мы проводим переговоры с так называемыми "уполномоченными” (на временно оккупированных территориях — ред.) Донецкой и Луганской областей... и думаем, что в мае-июне этот процесс, который сейчас заблокирован (перевод наших граждан на подконтрольные украинскому правительству территории - ред.), будет разблокирован, и мы в ожидании этого, - проинформировала омбудсмен.

Как сообщалось, в конце прошлого года, по информации Денисовой, в плену боевиков в ОРДЛО находился 251 украинец. К омбудсмену также поступают обращения от освобождённых граждан в отношении содействия обеспечению их социальной защиты.