В НАПК взялись проверять декларации Зеленского и Шмыгаля

Такая проверка является плановой

Такая проверка является плановой

Фото из открытых источников

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) взялось за проверку деклараций президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля. Это плановая проверка.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение на сайте НАПК.

Сообщается, что на сегодня в полной проверке декларации находятся президента, премьер, 15 министров и четырех судей КСУ. Большую часть взяли на проверку, поскольку из-за решения КСУ не удалось завершить ее в 2020 году.

Полная проверка деклараций происходит на основании высокой должности декларанта или заявлений от граждан или СМИ о возможных недостоверных сведениях в декларации. Полная проверка может длиться 120 дней.

На прошлой неделе на проверку также приняли декларации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вице-премьера Михаила Федорова, министра здравоохранения Максима Степанова и других.

Напомним, что Зеленский задекларировал 336 тысяч зарплаты, 4,6 миллиона роялти и взнос на памятник Каденюку.