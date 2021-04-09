Свежий президентский рейтинг: Зеленского поддерживает почти четверть населения страны
Рейтинг Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко
Рейтинг Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко
Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Вторым в списке идет Порошенко, за него проголосовали бы 13,1%.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.
За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы - 12,1%, нардепа "ОПЗЖ" Юрия Бойко поддерживают - 11,9%. У остальных кандитатов уровень поддержки ниже 10%.
Ранее сообщали, рейтинги партий: в Раду смогут попасть четыре политсилы.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний