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09 апреля 2021, 11:46 9

Свежий президентский рейтинг: Зеленского поддерживает почти четверть населения страны

09 апреля 2021, 11:46 9
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Рейтинг Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко
Рейтинг Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко
Фото: из открытых источников
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Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Вторым в списке идет Порошенко, за него проголосовали бы 13,1%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы - 12,1%, нардепа "ОПЗЖ" Юрия Бойко поддерживают - 11,9%. У остальных кандитатов уровень поддержки ниже 10%.

Ранее сообщали, рейтинги партий: в Раду смогут попасть четыре политсилы.

партии рейтинг президент депутат голосование Кандидат

 
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