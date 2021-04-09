Свежий президентский рейтинг: Зеленского поддерживает почти четверть населения страны

Рейтинг Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко

Рейтинг Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко

Фото: из открытых источников

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Вторым в списке идет Порошенко, за него проголосовали бы 13,1%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews. За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы - 12,1%, нардепа "ОПЗЖ" Юрия Бойко поддерживают - 11,9%. У остальных кандитатов уровень поддержки ниже 10%. Ранее сообщали, рейтинги партий: в Раду смогут попасть четыре политсилы.

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