Зеленский подписал закон о закупке "пакетов малыша"

Закупать комплектование будут на открытых аукционах через систему ProZorro

Закупать комплектование будут на открытых аукционах через систему ProZorro

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании единовременной натуральной помощи "пакет малыша" № 1359-ІХ, который верховная Рада приняла 30 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Так, закон создаст более благоприятные условия для поддержки женщин во время беременности и после родов, а также для поддержки новорожденных.

Изменения в законодательство дадут возможность проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, помощь "пакет малыша" не засчитывается к размеру помощи при рождении ребенка (41 тыс. 280 грн).

Напомним, 29 июля правительство приняло решения, согласно которому в Украине вместо "пакетов малыша" будут выдавать деньги.

Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "пакет малыша". 30 сентября Рада вернула украинцам "пакет малыша" в натуральном виде.